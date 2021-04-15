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  3. Trabzon'da bir hayırsever mahallenin yüzünü güldürdü: Bakkal borçlarını ödedi

Trabzon'da bir hayırsever mahallenin yüzünü güldürdü: Bakkal borçlarını ödedi

Trabzon'un 1 Nolu Erdoğdu Mahallesinde hayırsever bir iş adamı mahalledeki bakkala borcu olan 40 kişinin borcunu kapattı.

Trabzon'da bir hayırsever mahallenin yüzünü güldürdü: Bakkal borçlarını ödedi

Hayırsever işadamının daha önceleri de mahallede muhtaç kişilere yardım yaptığını belirten 1 Nolu Erdoğdu Muhtarı Şenol Yılmaz, mahalle bakkalına borcu olanları tek tek tespit ederek hayırsever işadamına bildirdiklerini ifade ederek, "Hayırsever kardeşimiz her sene mahallemize destek veriyordu. Arkadaşımız bu sene değişik bir yardım yaptı. Hayırsever kardeşimiz bana gelerek "mahalle bakkallarımıza borcu olup ödeyemeyen kardeşlerimizin borcunu kapatmak istiyoruz" dedi. Ben de bunu çok olumlu karşıladım, sevindim. Hemen bakkallarla görüşerek borcu olanların listesini temin ettim. 12 bakkalımızın defterlerini inceleyerek ihtiyaçlı arkadaşlarımızın borcunu belirledik. Daha sonra hayırsever kardeşimizi arayarak durumu kendisine bildirdim. 40 kişinin toplum 21 bin TL borcu kapanmış oldu" dedi.

Mahalle bakkalı Yüksel Ay, bakkala uzun süreden beri borcunu ödeyemeyenlerin bulunduğunu ifade ederek "Yaklaşık 1,5 yıldır borcunu ödeyemeyenler vardı. En az borcu olan 150 TL, en fazla ise bin TL. Bize 7 kişinin borcu vardı, toplam 2 bin 100 TL idi. Bin TL ödenerek borçlar kapandı. Borcunun kapadığını öğrenenler çok sevindi. Bunların bazılarının borcu kapandığından henüz haberi yok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da bir hayırsever mahallenin yüzünü güldürdü: Bakkal borçlarını ödedi

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