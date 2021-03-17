Trabzon'da bir lisede eğitime koronavirüs engeli: 54 öğrencisi karantinada

1 Nolu Bostancı Mahallesinde bulunan Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde bir öğrenci koronavirüs belirtileri göstermesi üzerinde sağlık ekipleri çağrılarak test yaptırıldı. Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu okul arkadaşlarına da test yapıldı.

Yapılan testler sonucu toplam 6 öğrenci de koronavirüs saptanınca Bostancı Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonu’nda kalan 54 öğrenci İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Ortahisar Kaymakamlığı, okul pansiyonunun ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verildiğini duyurarak, ilgili okulda yüz yüze eğitim ve sınavlara ikinci bir emre kadar ara verilmesine ve derslerin uzaktan eğitim şeklinde devamına karar verildi.