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  3. Trabzon'da bir sürücü 'dur' ihtarına uymadı! Polis memuru Yusuf Ceylan şehit oldu!

Trabzon'da bir sürücü 'dur' ihtarına uymadı! Polis memuru Yusuf Ceylan şehit oldu!

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memuru Yusuf Ceylan kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Trabzon'da bir sürücü 'dur' ihtarına uymadı! Polis memuru Yusuf Ceylan şehit oldu!

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan E.T, otomobiliyle polis memuruna çarparak kaçtı.

Kazada ağır yaralanan Ceylan, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olayın ardından şüpheli, bir süre sonra otomobilini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli polis memuru Yusuf Ceylan, trafik, asayiş uygulaması yaptığı sırada 'dur' ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Trabzon'da bir sürücü 'dur' ihtarına uymadı! Polis memuru Yusuf Ceylan şehit oldu!

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