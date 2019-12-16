Trabzonspor Denizlispor maç sonucu | Trabzonspor Denizlispor maç özeti

Trabzonspor, Süper Lig'de 15. haftanın kapanış gününde Medical Park Stadyumu'da Denizlispor ile karşılaştı.

Maçın 21. dakikada Nwakaeme'nin attığı golle Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapatsa da 59. dakikada Rodallega'nın golü ile Denizlispor maçı 1-1 beraberliğe getirmeyi başardı. Rodagella maçın 83. dakikasında tekrar gol attı ve Denizlispor sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.

Bordo-mavilililer, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup olarak çok önemli bir 3 puan kaybetti. Fırtına bu sonuçla 26 puanda kalırken, Denizlispor puanını 21'e yükseltti.

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

10' Rodallega'nın uzaklardan şutunu Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

16' Jose Sosa ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan vurdu ancak Adam Stachowiak topu kontrol etmeyi başardı.

21' GOL! Nwakaeme'nin golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Joao Pereira'nın pasında Daniel Sturridge sağ kanattan ceza sahası son çizgisine kadar indi ve içeriye çıkardı. Oğuz Yılmaz topu uzaklaştırmak isterken araya Nwakaeme girdi ve topu ağlara gönderdi.

35' Sörloth'un sol çaprazdan vuruşunda arka direkte Sturridge topu ağlara gönderdi ancak İngiliz oyuncu net şekilde ofsayttaydı.

Sturridge'in attığı gol VAR'da incelendi ve öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

59' Rodallega Denizlispor adına beraberliği getiren golü attı.

Aissati'nin hafif sağ çaprazdan ortasında ceza alanında boş pozisyonda olan Rodallega, kafayı harika vurdu ve maça beraberliği getirdi; 1-1.

74' Caleb Ekuban verkaç ile ceza alanı içerisine giriyor altıpas sol çaprazından vuruyor ancak Adam Stachowiak açıyı kapatıyor ve topu kornere çeliyor.

82' Soldan Barrow'un getirdiği topta, ceza alanında Berdich topu aldı ve hemen yanındaki Rodallega'ya verdi. Kolombiyalı golcü altıpasta kaleci Uğurcan Çakır'a harika bir çalım attı ve boş kaleye topu ağlara göndererek Denizlispor'u 2-1 öne geçirdi.

Maç, Denizlispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inden farklı olarak Yukatel Denizlispor karşısında 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adamın sağ bekte Serkan’ın yerine yaşadığı hafif sakatlığın ardından takıma dönen Pereira’ya, sol bekte sakatlanan Kamil Ahmet’in yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak’a ve orta sahada ise Abdulkadir Parmak’ın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen kaptan Sosa’ya ilk 11’de görev verdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra Arda Akbulut kadroda yer almadı.

NOVAK 35 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Trabzonspor'da son olarak ligin 11'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan sol bek oyuncusu Filip Novak, 35 gün aradan sonra formasına kavuştu. Yukatel Denizlispor maçıyla takıma dönen Novak, karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.

DENİZLİSPOR'DA 4 ESKİ TRABZONSPORLU OYUNCU

Ligin 15'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olan Yukatel Denizlispor'un kadrosunda daha önce bordo-mavili forma ile mücadele eden 4 isim yer aldı. Trabzonspor'un altyapısından yetişen Zeki Yavru, Mustafa Yumlu'nun yanı sıra geçen sezon bordo-mavili takımdan ayrılan Hugo Rodallega ile Olcay Şahan bu kez Trabzonspor'a rakip olarak ilk 11'de Medical Park Stadyumu'nda sahaya çıktılar.

HUGO RODALLEGA VE OLCAY ŞAHAN VE CALEB EKUBAN İLE UZUN SÜRE KONUŞTU

Hugo Rodallega ile Olcay Şahan, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşları Caleb Ekuban ile saha ortasında uzun süre sohbet ettiler. Daha sonra birlikte soyunma odalarına yönelen futbolcuları bazı bordo mavili taraftarlar alkışladı.

TRABZONSPORLU TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen Yukatel Denizlispor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadyumu tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek oldu.