Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı

TRABZON'da, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 17 Nisan saat 24.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da vatandaşlar, en sessiz günlerinden birine uyandı. 2 gün sürecek yasak ile kentteki cadde ve sokaklar ile yollar boş kaldı. Sağlık, fırın çalışanları ile belediye temizlik görevlileri ve polis ekipleri dışında kimsenin dışarı çıkmadığı kentte, iş yerlerinin kapalı olduğu Atatürk Alanı, Uzunsokak, Kundurucılar ve Kahramanmaraş caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Öte yandan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik denetimler yaptı.

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Kaynak: DHA