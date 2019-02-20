Trabzon'da deniz üssü kurulacak alana ilk askeri gemi demirledi

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu tam donanımlı deniz üssünü Trabzon'un Sürmene ilçesinde kurma kararının ardından, ilk askeri gemi TCG Fatih Fırkateyni (F 242), Yeniçam Limanı'na demir attı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu deniz üssünü kurma kararı aldığı Sürmene ilçesi sahilinde belirlenen arazi için Kaymakamlık ve Milli Emlak Müdürlüğünün gerekli izinleri vermesinin ardından harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vereceği son onayın ardından bölgede inşaat çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Çamburnu Limanı'nda 60 dönüm arazi üzerine kurulacak üs; fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanma unsurlarına lojistik destek sağlayacak. Doğu Karadeniz'de devriye gezen gemilere liman olacak ve 400 asker ile 200 memurun görev alması beklenen üssün, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Üs kurulması kararı ilçede heyecan yaratırken, ilk askeri gemi TCG Fatih Fırkateyni (F 242) bugün Yeniçam Limanı'na demir attı. Gemi, ilçe halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

'TRABZON İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN'

5 yıldır askeri üs yapımı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, TCG Fatih Fırkateyni'nin Yeniçam Limanı'na ilk kez demir atmasının, kent için çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Üstün, "Bugün Trabzon için önemli bir gün. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na tahsis etmiş olduğumuz alanımıza ilk kez gemi demirledi. Bu çok basit bir olay değil. Yaklaşık 5 yıldır bu konu ile mücadele ediyorduk" dedi.

'DAHA DA BÜYÜTÜLECEK'

Deniz üssünde 400 asker ile 200 rütbeli ve memurun görev alacağını da aktaran Üstün, "Burası deniz üssü olarak tahsis edildi. İlk olarak 400 asker, 200 rütbeli ve memur geleceği söyleniyor. Bu rakam ileride belki de yeterli olmayacak. Daha da büyütülecek. Sürekli burada bir geminin kalıp kalmayacağını bilmiyorum ama tamir için burada tersane kurulacak. Karadeniz'de görev halinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemileri ihtiyaç gördüklerinde burada tamir ve bakım işlerini yaptıracak. Burada sürekli kalan askerler değil, gemi ile gelen askerlerde ilimizde gezecekler" diye konuştu.

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DHA