Trabzon'da düğün sonrası eğlence, yumruklu kavgaya dönüştü!

Trabzon'da düğün sonrası sosyal mesafe kurallarına uymayıp çevredekileri rahatsız eder bir şekilde müzik açıp horon tepen gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de karıştığı kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. O anlar ise kamera böyle yansıdı.