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Trabzon'da düğün sonrası eğlence, yumruklu kavgaya dönüştü!

Trabzon'da düğün sonrası sosyal mesafe kurallarına uymayıp çevredekileri rahatsız eder bir şekilde müzik açıp horon tepen gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de karıştığı kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. O anlar ise kamera böyle yansıdı.

Trabzon’un Arsin ilçesinde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayan gençler, sokakta yaptıkları düğün eğlencesi bir süre sonra kavgaya dönüştü. 2 gencin kavgasıyla başlayan olay, çevredekilerin karışmasıyla daha da büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ayırdığı kavganın görüntüleri ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

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01 Eylül 2020 Salı 16:16
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