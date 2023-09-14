Trabzon’da düğünlerde silah atma geleneği bir türlü bitmiyor

Trabzon'un Sürmene ilçesinde gelin alma merasiminde evden çıkan gelinin kardeşinin eline silah alarak havaya peş peşe ateş etmesi "pes" dedirtti.

Trabzon'da düğün, nişan, şenlik ve festivallerde havaya rastgele ateş etme geleneğinin önüne geçilemiyor. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimlere ağırlık verilmesine rağmen magandalar havaya rastgele ateş etmeye devam ederken, magandalar bu kez kendini Sürmene ilçesinin Yeniay mahallesi Baştımar mevkiinde gösterdi. Düğün öncesi gelin alma merasiminde davul ve zurna eşliğinde damat, gelinin evinin önüne geldi. O esnada gelin ile birlikte evden çıkan güneş gözlüklü kardeşi eline aldığı tabanca ile havaya peş peşe ateş etti.

Meşaleler eşliğinde evden çıkan gelini bekleyen çevredeki vatandaşlar da tabanca ile havaya ateş ederken, gelinin kardeşinin elinde tabanca ile yürümesi "Pes" dedirtti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir süre sonra tabancayı bırakan gelinin kardeşinin horon oynadığı ve çevredeki vatandaşın havaya rastgele ateş etmeyi sürdürdüğü gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)