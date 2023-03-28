Trabzon'da feci kaza! Otomobil, elektrik direğine çarpıp takla attı: Ölüler ve yaralılar var

Trabzon'un Yomra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçtikten sonra takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Trabzon'da feci kaza! Otomobil, elektrik direğine çarpıp takla attı: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda yaşandı. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 61 SL 480 plakalı araç aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI

Önce elektrik direğine çarpan araç daha sonra karşı şeride geçerek takla attı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada 2 kişinin öldüğünü belirledi.

AĞIR YARALILAR VAR

Ağır yaralanan 2 kişi de, sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı ilk müdahalenin ardından Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı. kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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