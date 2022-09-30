Trabzon’da feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 4 ölü

Trabzon'un Arsin ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişilik ailenin tamamı hayatını kaybetti.

Rukiye Karapunar
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Trabzon'un Arsin ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasındaki 4 kişilik bir aile yok oldu. Anne, baba ile 3 ve 6 yaşlarındaki oğullarının hayatlarını kaybettiği trafik kazası çevredeki bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon’da feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 4 ölü

DENİZ KENARINA UÇTULAR

Alınan bilgiye göre, Rize istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Mehmet Güngörmüş (32) yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, Arsin ilçesi Yanbolu mevki Özel Trabzon Bakımevi karşısına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple yolun sağındaki kaldırım üzerine çıkarak çöp kutusuna çarpıp altına alarak bariyerleri aşarak deniz kenarına uçtu. Kazada sürücü Mehmet Güngörmüş ile oğulları İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) ağır yaralanırken, eşi Emine Güngörmüş (27) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, baba Mehmet Güngörmüş ve oğlu İnayet Ömer Güngörmüş ile küçük oğlu 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Trabzon’da feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 4 ölü

TATİLE GELMİŞLERDİ

Hatay'dan Rize'ye tatile gelen ve dönüş yolunda Trabzon'un Arsin ilçesinde geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden 4 kişinin cenazeleri yapılacak otopsinin ardından memleketleri Hatay'a gönderilecek.

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