Trabzon'da fırtınada çatılar uçtu, ahırın duvarı yıkıldı (2)
Trabzon'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon Valiliği, il genelinde çatıları uçan 131 evde hasar oluştuğunu duyurdu.
131 EVDE HASAR OLUŞTU
Trabzon'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon Valiliği, il genelinde çatıları uçan 131 evde hasar oluştuğunu duyurdu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.