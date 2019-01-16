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  3. Trabzon'da fırtınada çatılar uçtu, ahırın duvarı yıkıldı (2)

Trabzon'da fırtınada çatılar uçtu, ahırın duvarı yıkıldı (2)

Trabzon'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon Valiliği, il genelinde çatıları uçan 131 evde hasar oluştuğunu duyurdu.

Trabzon'da fırtınada çatılar uçtu, ahırın duvarı yıkıldı (2)

131 EVDE HASAR OLUŞTU

Trabzon'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon Valiliği, il genelinde çatıları uçan 131 evde hasar oluştuğunu duyurdu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

DHA

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