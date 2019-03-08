Trabzon’da günübirlik evlere baskın

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerinde toplam 715 günübirlik kiraya verilen evleri denetledi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerinde 30 ekip ve 74 personelin katılımı ile günübirlik evlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. İl merkezinde 420, ilçelerde 295 olmak üzere toplam 715 günübirlik kiraya verilen adres denetlenirken, denetlenen işletmelerde 7'si yabancı uyruklu olmak üzere, toplam 15 kayıtsız şahıs bulundu. 2 işletmeye Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet (veri göndermeme, kayıtsız müşteri) suçundan her birine 7 bin 352 TL olmak üzere toplam 14 bin 704 TL idari para cezası, bir işletmeye ise ikinci kez aynı kanun maddesini ihlalden dolayı kapatma cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İHA