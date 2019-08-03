Trabzon'da her okula bir sokak köpeği

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, belediye, milli eğitim müdürlüğü ve Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'nce ortaklaşa "Ortahisar Sevgi Aşısı" projesi geliştirdi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilen proje ile köpeklerin beslenme ve bakımları okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından yapılıyor.

Trabzon'da Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ile Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliğiyle hayata geçirilen "Ortahisar Sevgi Aşısı" projesi kapsamında, kentteki her okula bir kulübe ve sokak köpeği verildi. Bakımı ve beslenmeleri okullardaki öğrenciler tarafından yapılan köpekler, okulların maskotu haline geldi. Proje ile yaklaşık 40 köpeğin bakımı yapılıp, sahiplendirilirken, yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlanan köpeklerin de bakımlarına başlandı. Proje ile öğrencilerin hayvan sevgisi, bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi amaçlandı.

'OKULLARA SEVGİYİ AŞILASINLAR DİYE GÖNDERİYORUZ'

Çocukların kendinden farklı bir canlı ile iletişime geçtiği zaman, ilerdeki dönemlerde kendisinden farklı insanlarla daha iyi iletişim kurabildiğini anlatan TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Her ailenin evine kedi, köpek alacak şartları yok. Okulda bir köpek olduğu zaman ailede bu eksiklikten kurtuluyor. Çocuklar derslere karşı daha ilgili oluyor ve okula gitmek için daha istekli davranıyorlar. Eve döndüklerinde aile ile ilişkileri daha iyi oluyor. Okulda besledikleri köpekle olan bağlarını anlatıyorlar. Aile ile arasındaki iletişim kuvvetleniyor. Dilsiz bir hayvan, kendinden farklı konuşmasını bilmeyen bir canlı ile çocuklar iletişim kuruyor. Bu iletişim onları hayatta bir adım öne atıyor. Engelli ile daha iyi bir iletişim kuruyor, çocukla daha güzel iletişim kuruyor, kendinden farklı dil, din, ırktaki insanlarla ve yaşlılarla daha iyi bir iletişim içerisinde oluyor. Zaten çocuklarımızı hayata hazırlama amacımız, daha güzel bir nesil inşa etme amacımız bu değil mi? Bu köpek bunun için ilk adım. Sevgi aşısı projemiz için köpeklerimizi hazırlayıp okullara sevgiyi aşılasınlar diye göndereceğiz" dedi.

'HAZIRLIYOR VE BİRTAKIM TESTLERDEN GEÇİRİYORUZ'

Okullar, kamu kurum ve kuruluşlarına sahiplendirilen köpeklerin belli aşamalardan geçtiğini kaydeden Kurban, "Projeyle barınağa terk edilmiş sahipsiz köpeklerimizi alıyoruz. Aldığımız köpeklerimizi derneğimize getirip kendisini okul için hazırlıyor ve birtakım testlerden geçiriyoruz. Yemek yerken agresif mi, diğer hayvanlarla ilişkileri nasıl diye 10 gün burada gözlemleniyor. Derneğimizde çocuklarla karşılaştırılıyor, hayvanlarla karşılaştırılıyor. Köpeğin tutumu tam anlamı ile gözleniyor. Bütün bakım işlemleri burada veteriner eşliğinde yapılıyor. Tıraşı, temizliği, aşıları, iç dış paraziti yapılıyor ve okulun içerisine girecek sağlıklı bir köpek haline dönüştürülüyor. İşimiz sadece bununla kalmıyor okulda öğrencilere sokak hayvanları ile ilgili eğitim veriliyor. Öğrencilerin köpeğe karşı tutumu nasıl olmalı, köpeğe nasıl davranmalı, bakımını nasıl yapmalı, neler yedirmeliler diye bilgiler veriyor, videolar izletiyoruz. Daha sonra köpeğimizi teslim ediyoruz ve belli aralıklarla veterinerlerimizle birlikte ziyaret ediyoruz" diye konuştu.

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DHA