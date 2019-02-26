Trabzon’da Hocalı Katliamı konuşuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sebepleri ve Sonuçlarıyla Hocalı Soykırımı" konulu panel, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Panelin açılışında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 27 yıl önce Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilen katliamın boyutuna dikkat çekerken, "Hani sözde soykırıma karşı olduklarını iddia eden Avrupalılar, Amerikalılar, dünyanın diğer ülkeleri, milletleri nerede?" diye sordu.

Konuşmasında 20. yüzyılın sonunda gerçekleşen soykırıma dair bilgiler veren Gümrükçüoğlu, "1992 yılında, Azerbaycan'ın o zaman başşehri Han kentinin Hocalı bölgesinde cereyan etmiş olan bu katliamda, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede, ismi bu kadar güzel olan bu kasabamızda 83'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'ten fazlası yaşlı olmak üzere toplam 613 kişi Ermeni kuvvetleri ve çeteleri tarafından katledildi. Dünyanın gözleri önünde, 20'inci yüzyılın sonunda bir soykırım yapıldı. Bu katliam öylesine bir katliamdı ki dünyada pek eşi benzeri de görülmemişti. Sadece insanların öldürülmesiyle bırakılmış değil, cesetler üzerinde yapılan incelemelerde birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, hamile kadınlar ve çocuklarında bu vahşete maruz kaldığı belirlendi. Hocalı katliamında resmi verirle göre savunmasız durumda olan 613 kardeşimiz katledilirken, katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeni güçleri 1275 kişiyi de esir aldı. Bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamamış durumdadır. Hani sözde soykırıma karşı olduklarını iddia eden Avrupalılar, Amerikalılar, dünyanın diğer ülkeleri, milletleri nerede?" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da yaşadığı bir anıyı da katılımcılarla paylaşan Başkan Gümrükçüoğlu, Türkiye ve Azerbaycan'ın asla ayrılmaz bir bütün olduklarını kaydetti. Gümrükçüoğlu şöyle konuştu:

"2002 yılında Türkiye Dünya Futbol Şampiyonası'nın 3'üncülük maçını oynuyordu. Tesadüfen ben o maçı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de seyrettim. O maçın sonunda Türkiye rakibi Güney Kore'yi yenerek dünya üçüncüsü oldu. Kafeteryadan çıktık. Biz Türkiye'den birkaç arkadaştık. Bakü'de Azaklık Meydanı var. Oraya doğru yürüdük. Orada Türkiye Büyükelçiliği var. İnanır mısınız Türkiye'nin sokaklarında, caddelerindeki kutlama ve coşkunun belki 10 misli o Azaklık Meydanı'nda yaşandı. Soydaşlarımız Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla öyle bir kutlamayı gerçekleştirdiler ki, dakikalar içinde orada öyle bir kalabalık oluşturdular ki, öyle büyük bir tezahürat yapıyorlardı ki biz gözyaşlarımızı tutamadık. 80 yıl boyunca Sovyetler Birliğinin beyin yıkama ile öğretmek istediklerinin hiçbir tesiri olmamış olduğunu gördük. Bu hatıramı hiç unutmayacağım."

'Sebepleri ve Sonuçlarıyla Hocalı Soykırımı" konulu panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Hikmet Öksüz gerçekleştirdi. Konuşmacılar Prof. Dr. Uğur Üçüncü ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Köksal, Hocalı katliamının sebepleri ve sonuçlarına dair katılımcıları ayrıntılı olarak bilgilendirdi.

Kaynak: İHA