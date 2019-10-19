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Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu!

Trabzonspor, sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK karşısından 3 puanla ayrılarak ligde yakaladığı iki maçlık çıkışı sürdürmek istiyor.

Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu!

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

GAZİANTEP FK: Lodygin, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Erdem Uğurlu, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode

HAKEM: Özgür Yankaya
STAT: Medical Park
SAAT: 17:30
YAYIN: beIN Sports 1

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