Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu!
Trabzonspor, sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK karşısından 3 puanla ayrılarak ligde yakaladığı iki maçlık çıkışı sürdürmek istiyor.
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
GAZİANTEP FK: Lodygin, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Erdem Uğurlu, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode
HAKEM: Özgür Yankaya
STAT: Medical Park
SAAT: 17:30
YAYIN: beIN Sports 1
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