Trabzon’da ilk ders zili çaldı

Trabzon'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 635 okulda 143 bin 232 öğrenci ve 12 bin 101 öğretmen ile başladı.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ortahisar Zehra Kitapçıoğlu İlkokulunda tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Yıldırım, kentte 635 okulda 143 bin öğrencinin ders başı yaptığını belirterek, "Eğitimin üç ayağı var. Öğrenci-öğretmen ve veli. Devletimiz eğitim alanında çok güzel yatırımlar yapıyor. Donanımlı okullarımız var. Öğretmenlerimiz ise geçmişe göre daha donanımlı ve kendilerini her alanda yetiştirmiş, öğrencisini ve okulunu seven, eğitmeyi seven ve yarının Türkiye'sini inşa etme bilincinde olan insanlardır. Devletimiz okullarını yaparak, öğretmenleri atayarak ve işin takibini yaparak eğitim alanında önemli çalışmalar icra etmektedir. Burada hem öğrencilerimize hem de velilerimize önemli görevler düşüyor. Öğrencilerimizin ilk eğitim aldıkları yer aileleridir. Ailede öğrendiklerini okulda öğrendikleriyle pekiştirerek kendilerini yarına hazırlamaları gerekiyor. Öğrencilerimiz üzerine düşen görevi bu şekilde yapmış olacaklarını ümit ediyorum. Öğrencilerimizin en yakını olan velilerimiz de yavrularında gözlemledikleri en küçük bir değişiklikte ilgili kurumlardan yardım almaktan lütfen çekinmesinler. Ancak bu sayede yarının Türkiye'sini teslim edebileceğimiz nesilleri yetiştirmiş oluruz" dedi.

Okulların çok kıymetli mekanlar olduğunu kaydeden Vali Yıldırım, "Okullarımızın güvenliği için okul idaremiz, emniyetimiz ve jandarmamız ve ilgili kurumlarımızla birlikte birtakım görevler ifa etme gayretindeyiz. Okul çevrelerini daha sağlıklı, huzurlu bir ortam haline getirmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz, ailelerin bizlere olan emanetidir. Çocuklarımızın okula gelmeleri, burada eğitim-öğretimlerini alarak güvenli ve huzurlu bir şekilde evlerine dönmeleri için her türlü tedbiri aldık. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Yollarda trafik güvenliği, servislerin ve okul çevrelerinin güvenliği tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Öğrencilerin gösterilerini sunduğu programda ilk kez okula başlayacak olan 1. sınıf öğrencilerini 4. sınıf öğrencileri çiçeklerle karşıladı.

Vali Aziz Yıldırım beraberindekilerle sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Onlara eğitim-öğretim hayatlarında tavsiyelerde bulunan Vali Yıldırım, öğretmenlerle ve okul yönetimiyle bir toplantı yaparak eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)