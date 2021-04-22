İş kazasında canından oldu! Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybettiŞırnak'ta nisan ayında 5 metre kar!Dünyada her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyorBursa'da esnafa destek amaçlı turu attılarKardeşlerin yürek burkan kaderi! Koronavirüse yakalanan kardeşler hayatlarını kaybettiMSÜ baraj puanı kaç 2021? MSÜ taban puanları nasıl hesaplanır 2021?Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 ilde kesin korunacak alanlar ilan edildi!Viranşehir’in parkaları kuş yuvasına kavuştuMSÜ sınavından sonra ne olunur? MSÜ'den mezun olunca ne olunur?Şehitlerin anısı yaşatılıyor! Erciş’te Afrin şehidi anısına 375 fidan dikildi
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Trabzon’da ilk kez Akkuyruklu Kız Kuşu görüldü

Trabzon’da ilk kez Akkuyruklu Kız Kuşu görüldü

Türkiye'de nadir görülen göçmen kuş Akkuyruklu Kız Kuşu Trabzon'da ilk defa Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Selman Uzun tarafından fotoğraflandı.

Trabzon’da ilk kez Akkuyruklu Kız Kuşu görüldü

Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Selman Uzun son 5 yıldır Trabzon kuşları üzerine fotoğraf ve belgesel çekimleri gerçekleştiriyor. Selman Uzun, ülkemizde nadir görülen Akkuyruklu Kız kuşu ilk defa Trabzon'da kayıt altına aldı. Bu zamana kadar Trabzon'da 210 tür kuş fotoğraflayan sanatçı, farkındalık amacıyla insanlara canlıları sevdirmek ve tanıtmak olduğunu söyledi. Uzun "Göçmen bir kuş olan Akkuyruklu Kız Kuşu ülkemizde sadece 10 ilde görüldü. Dünyada İngiltere, Fransa, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Almanya'nın doğusu, Polonya, Avusturya, Macaristan, İtalya, Yunanistan, Romanya, İsrail, Kıbrıs, Malta ve Tunus "da yayılış gösteren bu kuş, ülkemizde de göç zamanları bazen misafir olarak dinleniyor. Yeni dinlenme alanı olarak Trabzon'u seçen kuşu fotoğraflamaktan çok mutlu oldum" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Trabzon’da ilk kez Akkuyruklu Kız Kuşu görüldü

Trabzon’da ilk kez Akkuyruklu Kız Kuşu görüldü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT