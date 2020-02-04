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  3. Trabzon’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Trabzon’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleri ile birlikte il genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürüyor.

Trabzon’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleri ile birlikte il genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle Hayrat, Düzköy, Şalpazarı, Tonya ve Çaykara ilçeleri yoğunlukta olmak üzere kar temizleme çalışmaları sürerken, Çaykara-Sultan Murat Yaylası yolunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu gözlendi. İl genelinde yapılan çalışmalar sonrasında kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.

Trabzon’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Trabzon’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA



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