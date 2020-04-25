Trabzon'da karga ve kedi mahsur kaldıkları yerlerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da bulundukları yerlerde mahsur kalan karga ve kedi, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yurt dışında yaşayan bir kişinin evine havalandırma boşluğundan giren karga dışarıya çıkamadı.

Kargayı fark edenler, durumu Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Akçaabat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile asansörlü araçla çıktıkları evin balkon camını kırarak kargayı kurtardı.

Ekipler, beş gündür evde bulunduğu öğrenilen kargayı doğal ortamına bıraktı.

İtfaiye ekipleri ayrıca, Ortahisar ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatısında mahsur kalan kediyi de bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: AA