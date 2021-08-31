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Trabzon'da korkunç olay! Cani imam, 3 kız çocuğunu katletti

Olay, Trabzon’un Of ilçesinde meydana geldi. 36 yaşındaki cami imamı, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Trabzon'da korkunç olay! Cani imam, 3 kız çocuğunu katletti

Saat 16.00 sıralarında Trabzon'un Of ilçesinin Uluağaç köyünde  36 yaşındaki cami imamı  4, 7 ve 11 yaşındaki kızları vurarak öldürdü. Cani imam, sonrasında kendini ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANİ İMAM GÖZALTINA ALINDI

Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiği belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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