Trabzon'da kritik randevu: Trabzonspor - Fenerbahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de dört büyükler arasında geçen şampiyonluk yarışı dev bir maça sahne olacak. Süper Lig'in 27.haftasında Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir performans gösteren ve şampiyonluk yarışında iddiası bulunan Trabzonspor, şaşalı transferleri ile dikkat çeken ancak çalkantılı günler yaşayan Fenerbahçe'yi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan maçta konuk edecek. Dev maç 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi atama kararı Trabzonspor taraftarının tepkisini çeken Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 25 maçta elde ettiği 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 48 puan topladı ve 4.sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Konuk takım Fenerbahçe ise ligde çıktığı 25 maçın 16'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 6 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ayrıca sarı lacivertlilerin aldığı yenilgilerin 5'inin de Kadıköy'de olması dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR'DAKİ EKSİKLER

Trabzonspor'da koronavirüs vakaları nedeniyle eksikler bulunurken son testi negatife dönen oyuncular ile sakatlığını atlayan Abdulkadir Parmak, takımdaki yerini alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

İKİ İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE SAKATLARIN SON DURUMU

Sarı Lacivertli ekipte takımın bel kemiği olarak nitelendirilen Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıktan çıkan ve henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Ancak teknik heyetin son duruma göre kararını değiştirebileceği ifade ediliyor.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak.

Ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in durumu ise maç öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.

6 OYUNCU SINIRDA

Öte yandan sarı lacivertli takımda Caner Erkin, Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler yarın sarı kart görmeleri durumunda 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Baker, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Samuel, Pelkas, Mesut Özil, Valencia