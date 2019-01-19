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Trabzon’da PKK’lı terörist yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Agit" kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon’da PKK’lı terörist yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Agit" kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA


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