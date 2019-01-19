Trabzon’da PKK’lı terörist yakalandı
Trabzon Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Agit" kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Agit" kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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