Trabzon'da şampiyonluk havasına girildi! Trafik ışıklarına slogan eklendi "O sene bu sene!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 63 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 18 haftadır da yerini kimseye vermiyor. Ligin bitmesine 12 hafta kala şampiyonluk yolunda rakiplerine fark atarak büyük avantaj elde eden bordo-mavililerde taraftar da havaya girdi.

Şehrin trafik ışıklarına slogan yazıldı. O görüntüler sosyal medyada binlerce yorum aldı.

TRAFİK IŞIKLARINA EKLENDİ

Uzun yıllardır şampiyonluk sevinci yaşayamayan Trabzonspor'da rakipleriyle aranın bu kadar açılmasının ardından kutlama hazırlıkları şimdiden başladı. Trabzon'da birçok binanın bordo-mavi bayraklarla donatıldığı görülürken Trabzon Belediyesi de duruma kayıtsız kalmadı. Trafik ışıklarında yer alan kırmızı lambaya "o sene" sarı lambaya "bu sene" yazısı asan belediye, yeşil ışığa ise şampiyonluk kupası resmi astı.

TÜM İŞLEK CADDELERDE KULLANILACAK

Şu an için şehirde yalnızca Faroz mahallesi bölgesinde yapıldığı öğrenilen çalışmanın bir sonraki maç olan Kayserispor karşılaşmasına kadar kentte işlek olan tüm caddelerde faaliyete geçirilmesi bekleniyor. Trabzonspor ligin 27. haftasındaki müsabakaya 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 20.00'da Kayserispor karşısında çıkacak.