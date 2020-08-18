Trabzon’da şarbon vakası! 1 mahalle karantinada

Trabzon'da bir vatandaşın kestiği büyükbaş hayvanın etini yiyen mahalle sakinlerine şikayetler üzerine gittikleri hastanede şarbon vakası teşhisi konuldu. Hastanede 2 kişinin tedavisi sürerken mahallede karantinaya alındı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde ilçesindeki Yemişli mahallesinde bir vatandaş F.K. isimli vatandaş, büyükbaş hayvanını kesip komşularına dağıttı. Bazı komşuların şikayetler üzerine hastaneye gitmesinin ardından yapılan incelemelerde mahalle sakinlerinde şarbon vakası tespit edildi. Yaşanan olayda mahalle karantinaya alınırken uzman ekipler tarafından büyükbaş hayvanlara aşı yapıldı.

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