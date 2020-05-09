Trabzon'da, Sera Gölü yolunda heyelan
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelanda tabiat parkı Sera Gölü'ne ulaşım sağlanan yolun tek şeridi ulaşıma kapandı.
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelanda tabiat parkı Sera Gölü'ne ulaşım sağlanan yolun tek şeridi ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Akçaabat ilçesinde, tabiat parkı Sera Gölü'nün 100 metre yakınındaki mevkide, saat 23.00 sıralarında meydana heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak yığını yolun tek şeridini kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolun temizlenmesi için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda iş makineleriyle çalışmalar sürerken, trafiğin tek şeritten sağlandığı belirtildi.
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Kaynak: DHA
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