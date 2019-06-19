Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (7)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ, KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR

Araklı ilçesi taşkın nedeniyle sulara kapılarak kaybolan 8 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelan sonucu ilçenin Yoncalı mevkiinde arama kurtarma ekiplerince bulunan cenazenin, kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor. Böylce sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, kayıp 7 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

DHA