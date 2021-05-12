Trabzon'da tecavüze uğradıktan sonra başı taşla ezilerek öldürülmüştü: Pınar Kaynak'ın faili sperm örneğinden bulundu!

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda, 15 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen olayda, mahalleli çıplak bir kadın cesedi bularak yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, göğsüne bıçak saplanan ve kafası taşla ezilerek öldürülen şahsın, 1 çocuk annesi, 24 yaşındaki Pınar Kaynak olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yeri inceleme ekibinin, genç kadının üzerinde sperm izleri tespit etmesi üzerine çalışmalarını sıkılaştıran jandarma yetkilileri, olayla ilgili olabileceğini düşündükleri A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgu esnasında suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SPERM ÖRNEKLERİ UYUŞMAYINCA SERBEST KALDILAR

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca, N.B. ve A.K. hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılarak rapor hazırlandı. Raporda, Pınar Kaynak'ın üzerinde bulunan sperm izlerinin sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izlerinin aynı olmadığına yer verilirken avukatlarının itiraz üzerine, 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

YAKIN ÇEVRE VE KOMŞULARINDAN ÖRNEKLER ALINDI

Bunun üzerine Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı, Pınar Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için özel ekip kurarak yeniden çalışma başlattı. Soruşturmada, Pınar'ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örnekleri aldı.

TANIMADIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ AMA

Kaynak ile aynı mahallede oturan Mustafa G. ile DNA eşleşmesi tespit edilmesi üzerine jandarma görevlileri, Mustafa G.'yi takibe aldı. Kaynak'ın katil zanlısı olduğunu belirlenen Mustafa G. ile cinayete yardım ettiği öne sürülen N.P. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Mustafa G.'nin olay tarihinde şüpheliler arasında olduğu alınan ifadesinde ise Pınar Kaynak'ı tanımadığını öne sürdüğü ortaya çıktı.

'CİNAYETLE İLGİM YOK' DEDİ

Mustafa G., ifadesinde Pınar Kaynak'ı tanıdığını itiraf etti, mahallede gördüğünde el sallayarak selamlaştıklarını ve ilişki yaşadıklarını söyleyen Mustafa G., yaşanan cinayetle ilgisi olmadığını savundu.