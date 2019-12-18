  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Trabzon'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı! 2 ölü

Trabzon'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı! 2 ölü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yabancı plakalı TIR'ın yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 4'ü ağır 24 kişi yaralandı.
18 Aralık 2019 Çarşamba 11:14

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Trabzon'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı! 2 ölü
Trabzon'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı! 2 ölü
Kadın dizisi 77. bölüm fragmanı yayınlandı
Kadın dizisi 77. bölüm fragmanı yayınlandı
Yasa dışı bahis çetesine flaş operasyon! 26 gözaltı
Yasa dışı bahis çetesine flaş operasyon! 26 gözaltı
Adalet Bakanlığı kadına şiddete karşı genelge yayınlandı
Adalet Bakanlığı kadına şiddete karşı genelge yayınlandı
18 Aralık Çarşamba altın ne kadar?
18 Aralık Çarşamba altın ne kadar?
18 Aralık Çarşamba dolar ne kadar?
18 Aralık Çarşamba dolar ne kadar?
Gökhan Çıra'dan maç sonu açıklaması: ''Fatih Terim futbolun mafyası sen misin?''
Gökhan Çıra'dan maç sonu açıklaması: ''Fatih Terim futbolun mafyası sen misin?''
Başkan Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya'ya vardı
Başkan Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya'ya vardı
Adana'da uyuşturucu operasyonu! 30 kişiye gözaltı kararı çıktı
Adana'da uyuşturucu operasyonu! 30 kişiye gözaltı kararı çıktı
Katy Perry ''Selâmün aleyküm'' dedi! Konser alanı yıkıldı
Katy Perry ''Selâmün aleyküm'' dedi! Konser alanı yıkıldı