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Trabzon'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı! 2 ölü
Trabzon'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı! 2 ölü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yabancı plakalı TIR'ın yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 4'ü ağır 24 kişi yaralandı.
18 Aralık 2019 Çarşamba 11:14
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