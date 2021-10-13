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  3. Trabzon'da, uzaklaştırma kararının süresi dolan Bülent Taşkın eski eşi Medine Seyis'i 28 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Trabzon'da, uzaklaştırma kararının süresi dolan Bülent Taşkın eski eşi Medine Seyis'i 28 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Trabzon'da boşandığı eşi Medine Seyis'i okul kapısında 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Taşkın hakkında ‘tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Taşkın hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi.

Trabzon'da, uzaklaştırma kararının süresi dolan Bülent Taşkın eski eşi Medine Seyis'i 28 yerinden bıçaklayarak öldürdü

7 Haziran tarihinde 1No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, eşinden boşanan 2 çocuk annesi Medine Seyis (43), yanına gelen Bülent Taşkın (40) tarafından 24 Şubat Ortaokulu'nun önünde 28 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Seyis okul kapısında kanlar içerisinde yere yığıldı. Eski koca Taşkın ise olay yerinden kaçtı. Polis ve sağlık ekipleri edilen ihbar üzerine olay mahalline geldi. Medine Seyis'e ilk müdahale olay yerinde yapılırken kaldırıldığı hastanede doktorların uğraşlarına rağmen hayata tutunamadı. Cenazesi Fatih Sultan Mahallesi'nde toprağa verildi. 

Trabzon'da, uzaklaştırma kararının süresi dolan Bülent Taşkın eski eşi Medine Seyis'i 28 yerinden bıçaklayarak öldürdü

UZAKLAŞTIRMA KARARININ SÜRESİ DOLMUŞ

Bülent Taşkın olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklandı. Bülent Taşkın'ın kendisini rahatsız etmesi nedeniyle Medine Seyis'in uzaklaştırma kararı aldığı ancak bir müddet önce bu sürenin dolduğu belirtildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Bülent Taşkın hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi şeklinde düzenlendi. Olayla ilgili 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, yeni detaylar da ortaya çıktı. Evinden çıkarak yaya olarak işe giden Medine Seyis'in Bülent Taşkın tarafından takip edildiği tespit edildi. Olay anında Seyis'in kaçmak için çabaladığı ve ‘beni öldürecek kurtarın' diyerek çevredekilerden yardım istediği de iddianamede yer aldı. 

Trabzon'da, uzaklaştırma kararının süresi dolan Bülent Taşkın eski eşi Medine Seyis'i 28 yerinden bıçaklayarak öldürdü

SON DARBE KALBİNE

İddianamede Taşkın'ın son bıçak darbesini Medine Seyis'in kalbine sapladığı öne sürüldü. Uzaklaştırma kararı bitince karşılaştıklarını söyleyen Taşkın yüzüne tükürüldüğü için psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Oğlunun kendisini daha önce dövdüğünü yine dövmesi ihtimaline karşı da yanına bıçak aldığını söyledi. 

Trabzon'da, uzaklaştırma kararının süresi dolan Bülent Taşkın eski eşi Medine Seyis'i 28 yerinden bıçaklayarak öldürdü

ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM

Yolda karşılaştıklarında tükürdüğünü ve 'şerefsiz' diyerek kaçtığını söyleyen Taşkın arkasından koştuğunu ifade etti. Kaçarak okula giden Seyis'i birkaç kez bıçakladığını, öldürmek istemediğini ve pişman olduğunu anlattı.

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