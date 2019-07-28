Trabzon’da verileri paylaşmayan kiralama firmalarına 38 bin lira ceza

Trabzon'da kiralık ev ve araç firmaları denetlendi, düzensiz göçmenlerin yaşadıkları yerler kontrol edildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde günübirlik kiraya verilen evlerde, araç kiralama firmalarında, düzensiz göçmenlerin çalıştığı iş yerleri ve ikamet ettikleri metruk binalarda, tır garajları ve terminallerde huzur ve asayişin sağlanması, yasal prosedürlerin kontrol edilmesine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Emniyetin 62 ekip ve 154 personelle yaptığı uygulamalarda bin 337 günübirlik kiralık ev, 269 araç kiralama firması, 35 metruk bina kontrol edilirken, 653 şahsa genel bilgi taraması yapıldı. Denetimler sonucu filosunda kayıtsız araç bulundurduğu tespit edilen 4 ayrı kiralama firmasına 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak, 31 bin lira idari para cezası uygulandı. Günübirlik kiralık evlerdeki denetimlerde ise yabancı uyruklu 2 kişiyi kayıtsız konaklattığı sebebiyle 1 işletme, 7 bin 352 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA