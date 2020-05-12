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Trabzon'da yaralı "sarıasma" kuşu koruma altına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bulunan yaralı "sarıasma" kuşu koruma altına alındı.İlçede yaralı sarıasma kuşu bulan vatandaşlar, jandarmaya bildirdi. Ekipler, vatandaşlardan teslim aldıkları kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.Ender görülen...

Trabzon'da yaralı "sarıasma" kuşu koruma altına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bulunan yaralı "sarıasma" kuşu koruma altına alındı.

İlçede yaralı sarıasma kuşu bulan vatandaşlar, jandarmaya bildirdi. Ekipler, vatandaşlardan teslim aldıkları kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Ender görülen kuş türlerinden olduğu belirtilen sarıasma kuşu, buradaki tedavisi tamamlanınca doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA


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