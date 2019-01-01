Trabzon'da yeni yılın ilk doğan bebeğine Vali'den altın

TRABZON'da 2019 yılının ilk bebeğine Vali İsmail Ustaoğlu tarafından altın takıldı.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 00.01'de, Recep-Melek Taşçı çiftinin, çocuğu olarak dünyaya gelen 3 kilogram ağırlığında, 51 santimetre boyundaki kız bebeğe Beyza adı verildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu da, hastaneyi ziyaret ederek Beyza bebeğe Cumhuriyet altını taktı, anne Melek Taşçı'yı da kutladı.

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DHA