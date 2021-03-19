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  3. Trabzondaki okullarda koronavirüs paniği: 5 öğretmen öldü, 45 öğretmen pozitif çıktı!

Trabzondaki okullarda koronavirüs paniği: 5 öğretmen öldü, 45 öğretmen pozitif çıktı!

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Trabzon'da bugüne kadar 5 öğretmen yaşamını yitirirken, salgına yakalanan 45 öğretmenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 11 okul ise karantinaya alındı.

Trabzondaki okullarda koronavirüs paniği: 5 öğretmen öldü, 45 öğretmen pozitif çıktı!

Koronavirüs risk haritasına göre en çok vakanın görüldüğü illerin bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nden kötü haberler gelmeye devam ediyor. 

Geçtiğimiz hafta yüz bin kişide 226,14 olarak açıklanan vaka sayısı, bu hafta 222,32’ye geriledi. Ancak düşüş görülse de virüse yakalanan kişi sayısının fazla olduğu ilk 10 il arasında bulunan Trabzon ‘kırmızı’ kategoride bulunan ‘çok yüksek riskli’ il durumundan kurtulamıyor.

Kentte pandemi sürecinde 5 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

45 ÖĞRETMEN POZİTİF ÇIKTI, 11 OKUL KAPATILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada toplam 12 bin öğretmenin görev yaptığı ilde; salgına yakalanan 45 öğretmenin tedavisinin devam ettiği, temaslı 70 öğretmenin de evlerinde karantinada olduğu, 11 okulda ise yüz yüze eğitime ara verildiği aktarıldı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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