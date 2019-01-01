Trabzon’dan 63 ülkeyi ısıtıyorlar

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Organize Sanayi Sitesi'nde üretilen elektrikli ısıtıcılar 63 ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa ülkelerinin tamamına, Kanada ve ABD'nin yanı sıra sıcak ülkeler Brezilya ve Suudi Arabistan'a da elektrikli ısıtıcı ihraç eden Albayrak kardeşler hedeflerini ihracat sayısını yükselmek için ürün listelerini geliştiriyor. 1987 yılından itibaren faaliyet gösteren ve 2000 yılından sonra da ihracata başlayan Albayrak kardeşler el işçiliğini ön planda tutuyor.

Cemsan Elektrikli Cihazlar Sanayi ve Ticaret Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Albayrak, katma değeri yüksek ürünleri üreterek ihracat sayısını yükselttiklerini belirterek yurtdışında ürettiklerini ürünün kalitesin beğenildiğini söyledi. Albayrak, "2000 yılından sonra ihracata başladık. Şuanda 63 ülkeye kadar ihracat sayımız ulaştı. Hedefimiz bu sayıyı daha da ileriye taşımak. Ar-Ge'ye çok önem verdik bu anlamda yatırımlar yaptık. Hedefimiz Türkiye'de olmayan ürünleri üretmekti. Bu anlamda hem ülkemize hem de firmamıza katma değeri yüksek ürünler üreterek bu seviyeye ulaştık. İhracat yaptığımız ülkeler artık bizden yeni ürünler istiyor. Tasarımsal ve kaliteli olarak bizde kendimizi hep geliştirmeye çalışıyoruz. Zaten yurt dışında kalitemiz ve markamız çok beğeniliyor. Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika ve Çin bu ülkelere ağırlıklı olarak ihracat yapıyoruz" dedi.

El işçiliği ön planda

Veito olarak tamamen paslanmaz çelikten üretilen bir ürün geliştirdiklerini dile getiren Albayrak, "Yeni bir ürünümüz var. Bu üründe tasarım ön planda. Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş bir ürün. Bunu dış mekanlarda kullanıldığı zaman paslanmasın düşüncesiyle yaptık. Bu sayede yıllarca uzun süreli olarak kullanılabilir. Tamamen paslanmaz çelikten üretildiği için el işçiliği ön planda. Bu da ürüne bir görsellik katıyor. Her parça ayrı ayrı elden geçtiği için ürün kalitesi artıyor" şeklinde konuştu.

"Çin'de ilk satışlarımız başladığında olumlu yanıtlar aldık"

İhracat gerçekleştirilen ülkelerden biri olan Çin'de ürünlerinin beğenildiğini vurgulayan Albayrak, "Biz bu seviyeye kaliteli ürün üreterek geldik. İlk bu işe başladığımızda bu noktaya geleceğimizi düşünmemiştik. Sürece bakarsak bu bir çalışmanın ürünü. Tabi ki hedefimiz daha da ileriye gitmek bu noktada kalmak istemiyoruz. Listemizi arttırarak daha çok ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Çin'de ilk satışlarımız başladığında olumlu yanıtlar aldık. Kaliteli olduğunu, Avrupa ürünü söylediler. Görsel ve işlevsel olarak çok beğendiler. Ürünlerimiz yurtdışında daha çok satılıyor. İhracatımız üretimin yüzde 70'ine ulaştı. İç piyasadan daha fazla dış piyasada talep görüyoruz. İç piyasada geçtiğimiz yıl bir düşüklük oldu. Onu inşallah bu yıl toparlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA