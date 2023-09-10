Trabzonlu avcılar 300 kiloluk domuz avladı

Trabzon'da 2023-2024 kara av sezonunun başlamasıyla birlikte ava çıkan bir grup avcı, 300 kiloluk domuz avladı.

Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon'da da kara avcılığı usul ve esaslarını belirledi. Trabzon'un Araklı ilçesi Sularbaşı bölgesinde ava çıkan Halil Hancı ve Gökhan Özbay, çıktıkları ilk avda 300 kilogramlık domuzu vurdular.

Avcılar, bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avlayabilecek. Çarşamba, cumartesi, pazar günleri ve resmi tatillerde, idari tatillerde av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplara yatırmaları gerekiyor. Ayrıca avcıların Merkez Av Komisyonu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan 22 sayılı kararında yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)