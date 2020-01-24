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Trabzonlu bankacılar Ordu’da kaza geçirdi

Özel bir bankanın Trabzon-Akçaabat Şube Müdürü Esra Aşık ve arkadaşları, Ordu'da yapılacak olan bölge bayi toplantısına giderken trafik kazası geçirdi.

Trabzonlu bankacılar Ordu’da kaza geçirdi

Trabzon'dan toplantıya giden bankacılar Ordu'da trafik kazası geçirdi.

Özel bir bankanın Trabzon-Akçaabat Şube Müdürü Esra Aşık ve arkadaşları, Ordu'da yapılacak olan bölge bayi toplantısına giderken trafik kazası geçirdi. Araçta bulunanların tedavi altına alındığı kazada Aşık'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Esra Aşık'ın eşinin Trabzon Büyükşehir Belediye İmar Daire Başkanı Özgür Aşık olduğu öğrenildi.

Trabzonlu bankacılar Ordu’da kaza geçirdi

Trabzonlu bankacılar Ordu’da kaza geçirdi

Kaynak: İHA



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