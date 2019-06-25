Trabzonlu hakemlerden örnek davranış

TRABZON'un üst klasman ve klasmana terfi edilen hakemleri, yeni sezona hazırlık kapsamında Trabzon Atatürk Köşkü çevresindeki ormanlık alanda yaptıkları antrenmanın ardından, çevrede yer alan çöpleri topladı.

Trabzon'un üst klasman ve klasmana terfi edilen hakemleri, Atatürk Köşkü'nün alt tarafında bulunan ormanlık alanda yaptıkları çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına başladı. İl Hakem Kurulu Başkanvekili Ali Şükrü Beldüz nezaretinde gerçekleşen antrenmana 20 üst düzey hakem katıldı. Kondisyona dayalı yoğun tempoda gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

ANTRENMANDAN SONRA ÇÖP TOPLADILAR

Çalışma yaptıkları alanın temiz olmadığını gören ve bu durumdan şikayetçi olan hakemler, antrenmanlarının ardından, yerdeki çöpleri topladı. Örnek davranış sergileyen hakemler, etrafa çöp atan ve ormanı kirletenlere de sitemde bulunarak, "Atatürk Köşkü'nün oradaki ormanlık alan çöp yuvası olmuş. Biz de iş başa düştü diyerek sorumluluğumuzu yerine getirdik. Nefes aldığında ciğerlerinin ağrımasını istemiyorsan çevrene iyi bak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hakemlerin çöpleri toplarken görüntüsü

(FOTOĞRAFLI)

DHA