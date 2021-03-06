Trabzonlu vatandaşın HES kodu sorularına şaşırtıcı çözümü

Trabzon'da yaşayan Muhammed Memiş isimli bir vatandaş, her gittiği yerde HES kodunun sorulduğunu ancak bunu aklında tutmasının çok zor olduğunu belirterek bu sorununa kendince bir çare buldu.

Memiş, HES kodunu bir kağıda yazarak montunun arkasına yapıştırdı. Memiş'i gören vatandaşlar şaşırarak cep telefonları ile kayda alırken Memiş bu durumdan hiç de rahatsız olmadığını belirtiyor.

Telefonu sürekli çıkartıp HES koduna bakacağına böyle çok daha rahat olduğunu sabahtan akşama kadar böyle gezdiğini söyleyen Memiş, "Soranlara da kolaylık oldu." dedi.