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  3. Trabzonlu vatandaşın HES kodu sorularına şaşırtıcı çözümü

Trabzonlu vatandaşın HES kodu sorularına şaşırtıcı çözümü

Karadeniz insanı yine çok şaşırttı. Her gittiği yerde HES kodu sorusunu duymaktan sıkılan vatandaş çareyi montunun arkasına HES kodunu yazmakta buldu.

Trabzonlu vatandaşın HES kodu sorularına şaşırtıcı çözümü

Trabzon'da yaşayan Muhammed Memiş isimli bir vatandaş, her gittiği yerde HES kodunun sorulduğunu ancak bunu aklında tutmasının çok zor olduğunu belirterek bu sorununa kendince bir çare buldu.

Memiş, HES kodunu bir kağıda yazarak montunun arkasına yapıştırdı. Memiş'i gören vatandaşlar şaşırarak cep telefonları ile kayda alırken Memiş bu durumdan hiç de rahatsız olmadığını belirtiyor.

Telefonu sürekli çıkartıp HES koduna bakacağına böyle çok daha rahat olduğunu sabahtan akşama kadar böyle gezdiğini söyleyen Memiş, "Soranlara da kolaylık oldu." dedi.

Trabzonlu vatandaşın HES kodu sorularına şaşırtıcı çözümüTrabzonlu vatandaşın HES kodu sorularına şaşırtıcı çözümüTrabzonlu vatandaşın HES kodu sorularına şaşırtıcı çözümü

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