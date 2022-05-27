Trabzonpor'da Anthony Nwakaeme dönemi sona mı eriyor? Başkan Ahmet Ağaoğlu net konuştu, kapıları kapattı Trabzonspor'un kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olan isimler arasında yer alan ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Anthony Nwakaeme’nin sözleşme uzatmaması belirsizliğini korurken bu konuda açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz 1.5 milyon Euro ücretin üstüne çıkmayı düşünmüyoruz” dedi.

1 8 Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde şampiyon olarak 38 yıllık hasretine son veren Trabzonspor'da gelecek sezonun kadrosunun güçlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.