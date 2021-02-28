Trabzonspor 0 - 1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Maçın 13. dakikasında Gökhan Gönül ve Nwakaeme arasında tartışma yaşandı.

Diğer futbolcular Gökhan Gönül ve Nwakaeme'yi sakinleştirmek amacıyla araya girdi. Ardından da Nwakaeme ve Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Volkan Demirel arasında sözlü bir tartışma çıktı.

Nwakaeme'nin oldukça kızgın olduğu görüldü. Tartışma araya giren Yaşar Kemal Uğurlu, sayesinde büyümeden önlendi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçen maçın, ikinci yarısında nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın 76. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı, konuk ekibin 1-0 galibiyeti ile sona erdi. Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan bordo-mavililer, zorlu maçtan mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'UN 10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİNİ SONLANDIRDI!

Bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselten sarı lacivertliler, zirvenin 3 puan gerisinde takibini sürdürdü.

Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren bordo mavililer ise 48 puanda kaldı.