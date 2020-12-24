Trabzonspor 0-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Galatasaray Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın attığı gollerle 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte ligde puanını 29'a yükselterek maç fazlasıyla zirveye oturdu.

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın 8'ini kazandı. Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'a yenilmesinin ardından çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu kulvardaki son 10 karşılaşmada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 1 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza yayı gerisinden Feghouli'nin sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

7. dakikada Djaniny'nin pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Flavio'nun sert şutunda, top yandan auta gitti.

11. dakikada Flavio'nun kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasında topla hareketlenen Djaniny'nin sağ çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada sarı kart gören Taylan Antalyalı, ligin 16. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

16. dakikada Arda Turan'ın pasında ceza alanına sokulan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

25. dakikada Baker'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sol üst köşeya giden topu kornere çelmeyi başardı.

34. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

44. dakikada sağdan hareketlenerek ceza alanına giren ve Oğulcan Çağlayan ile duvar pası yapan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan dönerken, pozisyonu takip eden Arda Turan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

55. dakikada Galatasaray Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 2-0'a getirdi. Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram defansın arkasına koşu yapan Oğulcan Çağlayan'a doğru bekletmeden arapasını attı. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Oğulcan Çağlayan sağ ayağıyla yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyon öncesi ilk karar ofsayt verildi fakat VAR sisteminin uyarısı ile hakem Halil Umut Meler pozisyonu gol olarak değerlendirdi.

69. dakikada Trabzonspor, Benik Afobe ile gole yaklaştı. Orta sahada Majid Hosseini'nin kaptığı top sonrası Benik Afobe Galatasaray'ı az adamla yakaldı. 3'e 2 poziyonda topla ilerleyen Afobe ceza sahası yayından yerden sert bir şut çekiyor fakat top yandan auta gitti.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo (Dk. 67 Hosseini), Marlon, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 67 Afobe), Flavio, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 34 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Belhanda (Dk. 86 Falcao), Arda Turan (Dk. 71 Emre Akbaba), Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Luyindama)

Goller: Dk. 44 Arda Turan, Dk. 55 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Taylan Antalyalı, Dk. 24 Elabdellaoui, Dk. 77 Ömer Bayram (Galatasaray) Dk. 35 Flavio, Dk. 41 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)