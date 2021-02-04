Trabzonspor 1 - 0 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Maç evsahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor Medical Park Stadyumu'nda Denizlispor'u ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen maç, Anastasios Bakasetas'ın 61 dakikada attığı gol sonucu Trabzonspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.
Abdullah Avcı’nın gelişiyle çıkışa geçen Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini alıp kaybetmeme serisini 7 maça çıkardı.
Bu galibiyetle 39 puana yükselip 4. sıraya çıkan Trabzonspor, ligin 24. haftasında Pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
17 puanla ligin son sırasında kalan Denizlispor ise Pazar günü Antalyaspor’u ağırlayacak.
TRABZONSPOR - DENİZLİ SPOR MAÇINDAN DAKİKALAR
14. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, sol kanatta rakibiyle mücadele ettikten sonra topa sahip olan Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.
23. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere attı.
29. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Rakibini geçtikten sonra sağ taraftan ceza sahasına giren Djaniny'in ortasında kale önündeki Ekuban'ın kafa vuruşunda, top üst direğe çarptıktan sonra auta çıktı.
40. dakikada Marlon'un ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Ekuban, topa hamle yapan Mustafa Yumlu'ya rağmen meşin yuvarlağa vurdu. Top üstten auta çıkarken, Ekuban yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu pozisyonu VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarında izleyen maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, aut kararını değiştirmedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
İkinci yarı detayları birazdan...