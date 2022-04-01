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Trabzonspor 1– 1 Beşiktaş | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31.hafta maçında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un golünü 56.dakikada Cornelius, 71.dakikada Rosier attı. Beşiktaş'ta Ghezzal'ın 69.dakikada Abdulkadir Ömür tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Batshuayi'nin vuruşu direkten oyun alanına döndü.

Trabzonspor 1– 1 Beşiktaş | Maç sonucu
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