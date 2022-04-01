Trabzonspor 1– 1 Beşiktaş | Maç sonucu
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31.hafta maçında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un golünü 56.dakikada Cornelius, 71.dakikada Rosier attı. Beşiktaş'ta Ghezzal'ın 69.dakikada Abdulkadir Ömür tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Batshuayi'nin vuruşu direkten oyun alanına döndü.
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maç 1- 1 beraberlikle sonuçlandı.
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