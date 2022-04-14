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Trabzonspor 1– 1 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33.hafta maçında Trabzonspor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un golünü 58.dakikada Vitor Hugo, konuk takımın golünü ise 45+4.dakikada Biglia attı.

Trabzonspor 1– 1 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33.hafta maçında Trabzonspor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un golünü 58.dakikada Vitor Hugo, konuk takımın golünü ise 45+4.dakikada Biglia attı. Bu sonuçla Trabzonspor'un ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Trabzonspor 1– 1 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

18. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza yayının hemen gerisinden Hamsik'in şık vuruşunda, kaleci Viviano sağ üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi.

25. dakikada Bistrovic'in ceza alanı içinden sert şutunda, savunmada topa yatarak ayak koyan Vitor Hugo tehlikeyi önledi.

Trabzonspor 1– 1 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

45+1. dakikada Levent Mercan, Yusuf Erdoğan'la mücadelesinde yerde kaldı. Önce serbest atış kararı veren hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR sisteminden gelen uyarıyla pozisyonun dışarıda olduğu belirlendi. 45+4. dakikada ceza alanı dışından sol çaprazdan kullanılan serbest atışta Biglia, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-1

45+5. dakikada Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içindeki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım, 1-0 önde kapadı.

İKİNCİ YARININ DETAYLARI GELİYOR....

Trabzonspor 1– 1 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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