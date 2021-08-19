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Trabzonspor 1 - 2 Roma | MAÇ SONUCU

Molde'yi eleyerek bu sezon Avrupa'da iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'un gruplara kalmak için İtalyan devi Roma'yı da elemesi gerekiyor. İlk maçı evinde oynayan Karadeniz temsilcisi Roma'ya 2 - 1 mağlup oldu.

Trabzonspor 1 - 2 Roma | MAÇ SONUCU

Yeni sezona hem ligde hem de Avrupa'da galibiyetlerle başlayan Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi İtalya'nın güçlü takımlarından Roma oldu. Oynanan maçta Trabzonspor evinde Roma'ya 2- 1'lik skorla yenildi.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇ SONUCU

Trabzonspor 1 - 2 Roma

MAÇTAN DETAYLAR

16. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda kaleci Patricio, kapattığı köşede yatarak topun sahibi oldu.

22. dakikada ceza alanı dışında rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Patricio, topu kontrol etti.

32. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Hamsik'in şutunda, kaleci Patricio, topa iki hamlede sahip oldu.

39. dakikada Shomurodov'un pasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Zaniolo'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

55. dakikada konuk takım golü buldu. Mkhitaryan'ın sol taraftan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Pellegrini dokunarak topu fileleri gönderdi: 0-1

64. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren Cornelius ile beraberliği sağladı. Sağ taraftan Peres'in ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Danimarkalı oyuncu, kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-1

65. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, ceza alanı yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin yerden sert şutunda, top kaleci Patricio'da kaldı.

69. dakikada ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Patricio tehlikeyi önledi.

81. dakikada Roma, tekrar öne geçti. Zaniolo'nun sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Pellegrini'nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu altı pas içinde Shomurodov, tamamlayarak filelere gönderdi: 1-2

90+3. dakikada Nwakaeme'nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Patricio, topun sahibi oldu.

Trabzonspor - Roma UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle | ATV canlı yayın izle linki

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