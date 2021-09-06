Trabzonspor, 17 yıl sonra ilk dört haftayı lider kapatmak için sahaya çıkacak!

Süper Lig'de oynanan 3 haftanın ardından Milli maç nedeniyle lige ara verilmişti. Bu aranın ardından önümüzdeki hafta yeniden oynanmaya başlayacak olan Lig'de Trabzonspor, kendi adına önemli bir karşılaşmaya çıkacak. üçüncü hafta itibariyle liderlik koltuğunda bulunan bordo mavililer, dördüncü haftayı da lider kapatması durumunda 17 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek rakiplerine gözdağı verecek.

EN SON ZİYA DOĞAN BAŞARMIŞTI

Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında Ziya Doğan'ın görev yaptığı dönemde galip gelen bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile aynı başarıyı göstermek için sahaya çıkacak. Bordo mavililer, Galatasaray'ı yenmesi durumunda liderliğin yanı sıra 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatmış olacak.

O SEZONU İKİNCİ SIRADA BİTİRDİ

Trabzonspor, 2004-2005 sezonunun ilk 5 haftasında oynadığı tüm maçları kazanmış ve tarihindeki en başarılı lig başlangıcını yapmıştı. Karadeniz temsilcisi, 77 puan topladığı söz konusu sezonda ligi Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

2010-2011'DEN İYİ BAŞLANGIÇ

2010-2011 yılında 82 puan toplamayı başaran Trabzonspor, bu sezonki ilk 3 maçı kazanarak o yılki başlangıcından da iyi bir performans göstermiş oldu. Bordo mavili ekip, 2010-2011 sezonunun ilk 3 haftasında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplamış ve Bursaspor'un ardından ikinci sırada yer almıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN 7 PUAN FAZLA

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı ilk 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5 puan toplamış ve ligde 12. sıraya kadar düşmüştü. Karadeniz ekibi, haftayı önümüzdeki haftayı galibiyetle kapatması halinde puanını 12'ye çıkaracak ve geçtiğimiz sezona kıyasla 7 puan fazladan toplamış olacak.