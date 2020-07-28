Trabzonspor, 19 yaşındaki Erkan Eyibil'in peşinde!

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Erkan Eyibil için Trabzonspor'da talip oldu. Almanya'da Mainz 05 ve alt yaş Almanya milli takımı formasını da giyen Eyibil, Süper Lig'e yakın. Trabzonspor'un gençlere verdiği önemi bilen genç futbolcunun, bordo-mavili ekibi değerlendirebileceği söylendi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANACAK

2022 sezonu sonuna kadar Mainz 05 ile sözleşmesi bulunan Erkan Eyibil'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'a futbolcudan olumlu yanıt geldi. Almanya Milli Takım formasını alt yaş gruplarında 25 kez terleten sol ayaklı 10 numaranın, genç futbolculara daha çok süre tanıdığı için bordo mavili takıma yakın olduğu belirtildi.19 yaşındaki futbolcunun Karadeniz ekibinde daha çok süre alarak yeniden Avrupa'ya transfer olmak istediği belirtildi.Bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa oynayacak geniş bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş da Eyibil'in transferi için bilgi aldı.

A MİLLİ TAKIM İÇİN SÜPER LİG

Almanya Milli Takımı alt yaş gruplarında top koşturan Erkan Eybil, Türkiye'de göstereceği performansın ay-yıldızlı formayı giymek için de bir şans olacağını düşünüyor. Yeni Mesut Özil benzetmesi yapılan Eyibil, hem oyun kurma, hem de gol yollarında etkili bir oyuncu. Genç yetenek güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor.

