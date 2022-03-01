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Trabzonspor 2 – 0 Antalyaspor | Maç Sonucu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Antalyaspor'u, konuk eden Trabzonspor rakibini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Berat Özdemir, 89.dakikada Visca attı.

Trabzonspor 2 – 0 Antalyaspor | Maç Sonucu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Antalyaspor'u, konuk eden  Trabzonspor rakibini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. 

Bordo-mavili ekip yarı finalde Beşiktaş - Kayserispor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor 2 – 0 Antalyaspor | Maç Sonucu

12. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına doğru hareketlenen Visca, Djaniny'in ile yaptığı ver-kaç sonrası ceza alanı içinde yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Djaniny'in sağdan pasında, Kouassi'nin dokunduğu topu Visca tamamlamak istedi ancak kaleci Diogo, tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Kouassi'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top üst direğe vurarak kornere çıktı.

Trabzonspor 2 – 0 Antalyaspor | Maç Sonucu

33. dakikada Puchacz'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda kaleci Diogo'nun sektirdiği topu Bakasetas, altıpas içinden filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Bakasetas'ın, ofsaytta bulunduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

40. dakikada Luiz Adriano'nun pasında, ceza alanı içinde Ndao'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor 2 – 0 Antalyaspor | Maç Sonucu

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Trabzonspor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas, Visca, Kouassi, Djaniny

Fraport TAV Antalyaspor: Diogo, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao, Mehmedi, Doğukan Sinik, Luiz Adriano

Gol: Dk. 12 Visca (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 31 Berat Özdemir (Trabzonspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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