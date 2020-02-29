Trabzonspor 5-1 Çaykur Rizespor (İkinci yarı oynanıyor)

Bordo mavililer Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak zirveyi kaptıran bordo mavililer Rize’den 3 puanı alarak yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

1 maç eksiği bulunan Trabzonspor geçtiğimiz hafta Başakşehir’e kaybederek düşme potasına yaklaşan Çaykur Rizespor’a karşı sürpriz yaşamak istemiyor.

Çaykur Rizespor, Melnjak'ın attığı gol ile mücadelede 1-0 öne geçen taraf oldu. Mücadelede dakikalar 65'i gösterirken Trabzonspor Da Costa'nın attığı gol ile skoru 1-1'e getirmeyi başardı. Ev sahibi ekip 70. dakikalarda son haftalardaki formda ismi Ekuban'ın attığı gol ile skor 2-1'e getirmeyi başardı. Mücadelede dakikalar 76'i gösterirken Trabzonspor Sosa'nın penaltıdan attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada dakikalar 78'i gösterirken konuk ekip Skoda'nın attığı gol VAR kararı ile iptal edildi.

İŞTE İLK 11’LER:

Trabzonspor 11’i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth

Yedekler: Erce, Atakan, Serkan Asan, Abdurrahim, Messias, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Abülkadir Ömür, Bilal, Nwakaeme

Çaykur Rize: Gökhan, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Boldrin, Sasse, Aminu, Skoda