Trabzonspor 2 - 1 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk eden Trabzonspor rakibini Hamsik ve Trezeguet'in attığı gollerle 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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16. dakikada Trabzonspor sağ taraftan korner atışı kullandı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Trezeguet'in gelişine vuruşunu kaleci Borjan kornere çeldi.
17. dakikada Trezeguet'in sol taraftan arka direğe gönderdiği topu iyi takip eden Hamsik, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 1-0
33. dakikada gelişen Kızılyıldız atağında ceza sahası içi sol çaprazından Bukari'nin sert şutu kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Trabzonspor 2 - 1 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU

69. dakikada Kızılyıldız, savunmadan çıkarken topu Bakesetas kaptı. Ceza sahası içine koşu yapan Trezeguet'i gördü. Savunma oyuncuları arasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet meşin yuvarlağı kaleci Borjan'ın solundan ağlara gönderdi. 2-0
83. dakikada Bartra'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut'un vuruşu kaleci Borjan'dan döndü.
89. dakikada Mustapha'nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Nikolic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 2-1
90. dakikada Trezeguet'in pasıyla ceza sahası içine giren Bardhi'nin sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Borjan'da kaldı.

Trabzonspor 2 - 1 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 70 Hugo), Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Bardhi), Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 80 Umut Bozok), Gomez (Dk. 61 Abdülkadir Ömür- Dk. 80 Lahtimi)

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga (Dk. 84 Pankov), Kangwa, Sanogo (Dk. 59 Coulibaly), Srnic (Dk. 46 Katai), Bukari (Dk. 70 Nikolic), Pesic (Dk. 59 Mustapha)

Goller: Dk. 16 Hamsik, Dk. 68 Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 89 Nikolic (Kızılyıldız)

Kırmızı Kart: Dk. 64 Kangwa (Kızılyıldız)

Sarı kart: Dk. 54 Sanogo, Dk. 84 Katai (Kızılyıldız) Dk. 50 Djaniny, Dk. 90 Eren Elmalı (Trabzonspor)

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